Amazon запатентував літаючу систему зберігання і доставки товарів

Компанія Аmazon отримала патент на створення літаючої системи зберігання і доставки товарів. У патентній заявці описується функціонування системи, в якій використовуються дирижаблі та безпілотники.

Розробники підкреслюють, що дирижабль може перебувати в повітрі на великій висоті, а безпілотники будуть доставляти вантажі, які зберігаються в ньому, кінцевому споживачеві. На думку розробників, така система дозволить істотно скоротити час доставки товарів.

I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP