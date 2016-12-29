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Amazon запатентував літаючу систему зберігання і доставки товарів

29 грудня в 12:36

Товари будуть розміщуватися на дирижаблі, звідки зможуть бути доставлено споживачам за допомогою безпілотників.

Amazon
Amazon розробив літаючу систему доставки товарів
Компанія Аmazon отримала патент на створення літаючої системи зберігання і доставки товарів. У патентній заявці описується функціонування системи, в якій використовуються дирижаблі та безпілотники.

Розробники підкреслюють, що дирижабль може перебувати в повітрі на великій висоті, а безпілотники будуть доставляти вантажі, які зберігаються в ньому, кінцевому споживачеві. На думку розробників, така система дозволить істотно скоротити час доставки товарів.

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У минулому році Федеральне агентство цивільної авіації США надало дозвіл компанії Amazon використовувати безпілотні пристрої для доставки товарів клієнтам.

За матеріалами: DT.UA
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Теги товар доставка безпілотник Amazon
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