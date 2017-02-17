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Альпи можуть втратити 70% снігового покриву до 2100 року – вчені

17 лютого в 12:15

Зима в Альпах стане коротшою.

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Альпи можуть втратити до 70% снігу
Вчені заявили про те, що до кінця сторіччя Альпи можуть втратити велику частину сніжного покриву через вплив глобального потепління. Про висновки вчених повідомляє Європейський союз наук про Землю.

Згідно з даними вчених, при збереженні поточних темпів глобального потепління сніг зникне на ділянках нижче 2500 метрів і до 2100 року Альпи втратять близько 70% снігового покриву. Крім того, дослідники стверджують, що зима в Альпах, тобто час, коли гори покриті достатнім для катання шаром снігу, стане коротшою приблизно на місяць. Глибина ж снігового покриву на висоті навіть більше трьох тисяч кілометрів скоротиться на 40%.

Проведене вченими моделювання показує, що найбільш сильно постраждають від глобального потепління ділянки, розташовані на висоті до 1200 метрів. До кінця століття на них взагалі не залишиться снігового покриву.

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Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через впливу Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вчені сніг Альпи потепління
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