Альпи можуть втратити 70% снігового покриву до 2100 року – вчені

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Зима в Альпах стане коротшою.

Альпи можуть втратити до 70% снігу

Вчені заявили про те, що до кінця сторіччя Альпи можуть втратити велику частину сніжного покриву через вплив глобального потепління. Про висновки вчених повідомляє Європейський союз наук про Землю.

Згідно з даними вчених, при збереженні поточних темпів глобального потепління сніг зникне на ділянках нижче 2500 метрів і до 2100 року Альпи втратять близько 70% снігового покриву. Крім того, дослідники стверджують, що зима в Альпах, тобто час, коли гори покриті достатнім для катання шаром снігу, стане коротшою приблизно на місяць. Глибина ж снігового покриву на висоті навіть більше трьох тисяч кілометрів скоротиться на 40%.

Проведене вченими моделювання показує, що найбільш сильно постраждають від глобального потепління ділянки, розташовані на висоті до 1200 метрів. До кінця століття на них взагалі не залишиться снігового покриву.

Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через впливу Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.