Alphabet закриває проект з роздачі інтернету з безпілотників

На думку компанії, для цього краще підійдуть стратостати проекту Loon.

Alphabet вирішив закрити проект Titan

Американський холдингвирішив закрити проект Titan, який займався розробкою безпілотників для роздачі інтернету. Як повідомляє портал 9to5google , в компанії вважають, що більш рентабельно для цих цілей використовувати стратостати проекту Loon.

У заяві холдингу йдеться про те, що "ми закінчили розробку безпілотних літальних апаратів для роздачі інтернету. На даному етапі економічні та технічні можливості проекту Loon показують більш перспективні результати з точки зору підключення сільських районів та віддалених частин світу".

Розробка проекту Titan велася з 2014 року, а перший прототип безпілотника був представлений в 2015 році. Довжина безпілотника Solara 50 складає 15 метрів, а розмах крила — 50 метрів. Цей апарат розрахований на перевезення корисного навантаження масою до 32 кілограмів. Вся верхня поверхня апарату покрита сонячними панелями, які в польоті повинні живити електромотор з тягнучим повітряним гвинтом і бортове обладнання, а також заряджати акумулятори.

Раніше повідомлялося про те, що безпілотний автомобіль від Google, в якому знаходилися три працівника компанії, потрапив в аварію. Подія стала першою, в якій постраждали люди. За кермом автомобіля, який врізався в прототип безпілотного Lexus від Google, знаходилася людина.