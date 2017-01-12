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Alphabet закриває проект з роздачі інтернету з безпілотників

12 січня в 15:03

На думку компанії, для цього краще підійдуть стратостати проекту Loon.

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Alphabet вирішив закрити проект Titan
Американський холдинг Alphabet вирішив закрити проект Titan, який займався розробкою безпілотників для роздачі інтернету. Як повідомляє портал 9to5google, в компанії вважають, що більш рентабельно для цих цілей використовувати стратостати проекту Loon.

У заяві холдингу йдеться про те, що "ми закінчили розробку безпілотних літальних апаратів для роздачі інтернету. На даному етапі економічні та технічні можливості проекту Loon показують більш перспективні результати з точки зору підключення сільських районів та віддалених частин світу".

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Розробка проекту Titan велася з 2014 року, а перший прототип безпілотника був представлений в 2015 році. Довжина безпілотника Solara 50 складає 15 метрів, а розмах крила — 50 метрів. Цей апарат розрахований на перевезення корисного навантаження масою до 32 кілограмів. Вся верхня поверхня апарату покрита сонячними панелями, які в польоті повинні живити електромотор з тягнучим повітряним гвинтом і бортове обладнання, а також заряджати акумулятори.

Раніше повідомлялося про те, що  безпілотний автомобіль від Google, в якому знаходилися три працівника компанії, потрапив в аварію. Подія стала першою, в якій постраждали люди. За кермом автомобіля, який врізався в прототип безпілотного Lexus від Google, знаходилася людина.

За матеріалами: DT.UA
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Теги безпілотник інтернет Google
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