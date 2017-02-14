Акції Apple досягли нового історичного максимуму на закритті торгів

Вартість акцій компанії перевищила 133 долара за папір.

Вартість акцій Apple перевищила 133 долара за папір

Акції американської компаніїна закритті торгів встановили новий історичний максимум і перевищили показник 133 долара за акцію, повідомляє "Прайм".

За підсумками торгів акції компанії подорожчали на 0,89% до 133,29 доларів за папір. Таким чином, компанії вдалося відновити історичний максимум, який був досягнутий в лютому 2015 року і становив 133 долара за акцію. Спільним історичним максимумом для акцій компанії є цінова позначка в 134,54 долара. Востаннє папери Apple дорожчали до цього рівня в квітні 2015 року.

На думку аналітиків, зростання акцій Apple пов'язане зі звітністю компанії, яку вона оприлюднила на початку лютого. Крім цього, позитивний вплив на вартість акцій Apple надала оцінка від банків Goldman Sachs і UBS, обидва банки підвищили рекомендації по акціях компанії.

Раніше Apple заявила про зростання виручки вперше за чотири квартали, що стало можливим, зокрема, завдяки попиту на нові моделі iPhone.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.