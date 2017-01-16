Airbus планує випробувати літаючу машину до кінця року

Користувачі зможуть викликати машину за допомогою спеціального додатка.

Airbus планує побудувати прототип літаючої машини до кінця року

Компанія Airbus планує провести випробування своєї безпілотної літаючої машини до кінця поточного року, повідомляє Reuters

Як заявив СЕО компанії Том Ендерс, "100 років тому міський транспорт перейшов під землю, тепер же у нас є технологічні засоби для того, щоб літати над землею". Він також підкреслив, що використання літальних апаратів дозволить знизити витрати на планування інфраструктури.

Компанія в минулому році створила підрозділ Urban Air Mobility, який розробляє транспортні засоби для перевезення одного пасажира по повітрю або схоже на вертоліт пристрій, який може перевозити відразу кількох людей. За задумом Airbus, користувачі зможуть викликати подібний транспортний засіб за допомогою спеціального додатка для смартфона.

Раніше повідомлялося про те, що Airbus отримав патент на модульну кабіну, в якій пасажири зможутьрозміститися ще до подачі літака на посадкову смугу. Ця кабіна буде встановлена на основну частину літака за допомогою крана після того, як попередній модуль буде з нього знято. Це повинно скоротити час підготовки літака до польоту і дозволить розмістити більше пасажирів на борту.