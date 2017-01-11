3D-технології дозволять пацієнтам "друкувати" ліки вдома

"Друк" ліків дозволить скоротити витрати на дорогі препарати.

Пацієнти зможуть "друкувати" ліки вдома

Вчені заявили про те, що розвиток технології 3D-друку дозволить пацієнтам створювати ліки, виписані за рецептом, у себе вдома. Свої висновки дослідники представили на конференції Dubai Health Forum.

На думку дослідників, впровадження технології 3D-друку ліків дозволить скоротити витрати на дорогі ліки, наприклад, від раку. При цьому, мова йде виключно про хронічних захворюваннях.

Фармацевтам доведеться визначати точне дозування для кожної заготовки, яка буде використовуватися для друку партій таблеток. Заготовки будуть продаватися госпіталям, щоб вони друкували ліки на власному обладнанні. Це знизить ризик виготовлення підроблених препаратів, вважають розробники.

Технологія "друку" ліків вже протестована на тваринах, але розробникам знадобиться близько двох років на одержання схвалення з боку регуляторів.

У серпні 2015 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вперше схвалило виробництво ліків за допомогою 3D-принтера, чим поклало початок масовому виробництву ліків за допомогою цього методу.