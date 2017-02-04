Зозуля прокоментував зрив переходу в "Райо Вальєкано"

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Український форвард переживає за безпеку своїх близьких.

Зозуля ставить сім'ю на перше місце Футбол 1

Український нападник "Бетіса"прокоментував зрив своєї оренди в "Райо Вальєкано" через небажання вболівальників бачити гравця в команді.

"Коли я приїхав у "Райо Вальєкано", то був звинувачений і ображений ультрас, але я розповів їм про ситуацію, якої вони торкнулися. Також я був готовий поспілкуватися з ними особисто і все пояснити. Фанати звинувачують мене в підтримці української армії і тому вважають мене фашистом. Вони, очевидно, навпаки, підтримують іншу сторону, яка веде бойові дії на Донбасі. Я став для них фашистом тільки за підтримку української армії у війні проти терористів.

Я намагався пояснити їм, що не є фашистом. Переконаний, що якби щось подібне сталося в Іспанії, то багато місцевих хлопців першим ділом пішли б захищати свою країну, як відбувається у мене на батьківщині. Якщо б люди опинилися без медикаментів, одягу чи продуктів харчування, то багато іспанських гравців допомогли б їм, тому що вони захищають свою країну.

Я не боюся фанатів "Райо Вальєкано". Я хотів допомогти цій команді і мені дуже шкода, що все трапилося саме так.

Вчора я зустрічався з керівництвом Ла Ліги та асоціації професійних футболістів Іспанії. На зустрічі мені було запропоновано два варіанти. По-перше, це повернення в "Райо Вальєкано", де мені і моїй родині буде забезпечена безпека. Я запитав, чи не буде проблем у мого сина, який ходить в школу, і мене запевнили, що все буде в порядку. Другий варіант - повернення в розташування "Бетіса", але я не зможу грати, а буду просто тренуватися.

Футбол - моє життя, але якщо мені скажуть вибирати між футболом і моєю родиною, то я виберу сім'ю. Я не боюся ультрас або когось ще, але турбуюся про безпеку своєї родини", - цитує Зозулю Tribuna.com з посиланням на AS.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано".