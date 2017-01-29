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Зозуля потрапив до заявки "Бетіса" на матч з "Барселоною"

29 січня в 09:37

Українець може вийти на поле у грі з каталонським грандом.

Роман Зозуля
Зозуля став гравцем "Бетіса" влітку минулого року
realbetisbalompie.es
Український нападник "Бетіса" Роман Зозуля потрапив в заявку на матч 20-го туру чемпіонату Іспанії проти "Барселони". Поєдинок відбудеться сьогодні, 29 січня. Початок о 13:00.

Нагадаємо, в матчі зі "Спортингом" Зозуля вперше потрапив у стартовий склад "Бетіса" і був замінений на 52-й хвилині.

27 липня 2016 року "Бетіс" оголосив про підписання контракту з футболістом збірної України Романом Зозулею на 3 роки. Зозуля перейшов в "Бетіс" на правах вільного агента - раніше форвард пішов з "Дніпра". За п'ять сезонів у "Дніпрі" нападник провів у цілому 153 матчі, відзначившись 39 голами і 33 асистами.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного футболіста 6 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких нападник відіграв 150 хвилин і відзначитися голом не зумів.

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Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля може покинути "Бетіс" і перейти в німецький "Дармштадт".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Зозуля Бетіс футбол
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