Зозуля потрапив до заявки "Бетіса" на матч з "Барселоною"

Українець може вийти на поле у грі з каталонським грандом.
Нагадаємо, в матчі зі "Спортингом" Зозуля вперше потрапив у стартовий склад "Бетіса" і був замінений на 52-й хвилині.
27 липня 2016 року "Бетіс" оголосив про підписання контракту з футболістом збірної України Романом Зозулею на 3 роки. Зозуля перейшов в "Бетіс" на правах вільного агента - раніше форвард пішов з "Дніпра". За п'ять сезонів у "Дніпрі" нападник провів у цілому 153 матчі, відзначившись 39 голами і 33 асистами.
У поточному сезоні на рахунку 27-річного футболіста 6 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких нападник відіграв 150 хвилин і відзначитися голом не зумів.
Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля може покинути "Бетіс" і перейти в німецький "Дармштадт".DT.UA