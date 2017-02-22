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"Зоря" підписала захисника Пилявського

22 лютого в 14:59

Футболіст проведе в луганській команді найближчий рік.

Пилявский
Пилявський вже грав у "Зорі"
sports.ru
"Зоря" на один рік орендувала у російського "Рубіна" українського центрального захисника Андрія Пилявського. Угоду підтвердив офіційний сайт луганчан.

Пилявський вже виступав за "Зорю" з серпня 2014 року по лютий 2016-го, будучи ключовим гравцем команди. В "Рубіні" 28-річний футболіст зумів провести лише 3 матчі, а влітку минулого року на правах оренди відправився у "Ворсклу" і провів за полтавчан 8 поєдинків у поточному сезоні української Прем'єр-ліги.

Також захисник виступав за "Маккабі" з Хайфи, "Бейтар" і вінницьку "Ниву". В активі Пилявського 1 матч за збірну України. У "Зорі" гравець буде виступати під 99-м номером.

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Нагадаємо, раніше "Зоря" орендувала у "Динамо" Владислава Калітвінцева.

За матеріалами: ФК Зоря
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Теги Пилявський футбол Зоря Рубін
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