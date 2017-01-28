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Зимова пауза в УПЛ: впевнені перемоги "Шахтаря" і "Волині", поразка "Дніпра"

28 січня в 20:53

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

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"Шахтар" забив шведам шість голів
ФК Шахтер
Клуби української Прем'єр-ліги знаходяться на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 28 січня, "Шахтар" розгромив "Норчепінг", "Дніпро" поступився грузинському "Динамо", "Зірка" впоралася з угорцями, а "Волинь" не помітила команду зі Словаччини.

"Шахтар" - "Норчепінг" (Швеція) - 6:1
Голи: Кучер, 18, Срна, 51 Зубков, 54, Тайсон, 64, Бланко-Лещук, 72, Фред, 84 - Еліассон, 69

"Дніпро" - "Динамо" Тб (Грузія) - 2:4
Голи: Лунєв, 25, Довбик, 67 - Лобжанідзе, 7, 55, Арабулі, 61, 63

"Зірка" - "Mезекевешд" (Угорщина) - 2:1

"Волинь" - "Земплін" (Словаччина) - 4:0
Голи: Діденко, 33, 84, Дудик, 78, Могиль, 85

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги УПЛ Шахтар Дніпро матч футбол
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