Зимова пауза в УПЛ: впевнені перемоги "Шахтаря" і "Волині", поразка "Дніпра"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Сьогодні, 28 січня, "Шахтар" розгромив "Норчепінг", "Дніпро" поступився грузинському "Динамо", "Зірка" впоралася з угорцями, а "Волинь" не помітила команду зі Словаччини.
"Шахтар" - "Норчепінг" (Швеція) - 6:1
Голи: Кучер, 18, Срна, 51 Зубков, 54, Тайсон, 64, Бланко-Лещук, 72, Фред, 84 - Еліассон, 69
"Дніпро" - "Динамо" Тб (Грузія) - 2:4
Голи: Лунєв, 25, Довбик, 67 - Лобжанідзе, 7, 55, Арабулі, 61, 63
"Зірка" - "Mезекевешд" (Угорщина) - 2:1
"Волинь" - "Земплін" (Словаччина) - 4:0
Голи: Діденко, 33, 84, Дудик, 78, Могиль, 85
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA