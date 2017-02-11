Зимова пауза в УПЛ: розгромна перемога "Динамо", нічия "Дніпра"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Сьогодні, 11 лютого, київське "Динамо" розгромило китайський клуб "Хебей Чайна Форчун", "Карпати" переграли мінське "Динамо", "Ворскла здобула вольову перемогу над солігорським "Шахтарем", а "Дніпро" зіграв внічию з боснійським клубом "Младость".
"Ворскла" – "Шахтар" (Солігорськ) – 2:1
Голи: Одарюк, 58, Хльобас, 84 – Януш, 29
"Карпати" – "Динамо" (Мінськ) – 2:1
Голи: Ксьонз, 18 (пен), Худоб'як, 31 – Премудров, 6
"Динамо" - "Хебей Чайна Форчун" (Китай) – 5:0
Голи: Яремчук, 1, 53, Буяльський, 41, Ян Лу, 57 (автогол), Мораєс, 63.
"Дніпро" – "Младость" (Боснія та Герцеговина) – 2:2
Голи: Довбик, 8, Польовий, 46 – Бркіч, 7, Шишич, 71
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA