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Зимова пауза в УПЛ: розгромна перемога "Динамо", нічия "Дніпра"

11 лютого в 22:05

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

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"Динамо" розгромило китайський клуб
ФК Динамо
Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 11 лютого, київське "Динамо" розгромило китайський клуб "Хебей Чайна Форчун", "Карпати" переграли мінське "Динамо", "Ворскла здобула вольову перемогу над солігорським "Шахтарем", а "Дніпро" зіграв внічию з боснійським клубом "Младость".

"Ворскла" – "Шахтар" (Солігорськ) – 2:1

Голи: Одарюк, 58, Хльобас, 84 – Януш, 29

"Карпати" – "Динамо" (Мінськ) – 2:1

Голи: Ксьонз, 18 (пен), Худоб'як, 31 – Премудров, 6

"Динамо" - "Хебей Чайна Форчун" (Китай) – 5:0

Голи: Яремчук, 1, 53, Буяльський, 41, Ян Лу, 57 (автогол), Мораєс, 63.

"Дніпро" – "Младость" (Боснія та Герцеговина) – 2:2

Голи: Довбик, 8, Польовий, 46 – Бркіч, 7, Шишич, 71

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо Дніпро Карпати Ворскла футбол
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