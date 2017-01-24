Зимова пауза в УПЛ: Перемога "Сталі", нічия "Карпат"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

"Карпати" за день провели два поєдинки ФК Карпати

Клубизнаходяться на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 24 січня, "Сталь" обіграла румунську команду "Тиргу Муреш", а львівські "Карпати провели дві товариські зустрічі, в яких обіграли узбекистанський "Олмалик" і зіграли внічию з казахстанським клубом "Акжайик".

"Карпати" – "Олмалик" (Узбекистан) – 3:1

Голи "Карпат": Гравець на перегляді, 32, автогол, 64, Чачуа, 68.

"Сталь" – "Тиргу Муреш" (Румунія) – 2:0

Голи: Васін, 45+1, Комваліус, 54.

"Карпати" – "Акжайик" (Казахстан) – 0:0

Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.