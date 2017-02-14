Зимова пауза в УПЛ: перемога "Динамо", поразка "Зорі"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Сьогодні, 14 лютого, київське "Динамо" мінімально переграло китайський клуб "Бейцзин Гуоань", "Ворскла" зіграла внічию з узбекистанським "Алмаликом", а луганська "Зоря" поступилася казахстанській "Астані".
"Ворскла" – "Алмалик" (Узбекистан) – 1:1
Голи: Шарпар, 30 - Уринбоєв, 44
"Зоря" – "Астана" (Казахстан) – 0:1
"Олександрія" – "Самтредіа" (Грузія) – 1:0
"Динамо" - "Бейцзин Гуоань" (Китай) – 1:0
Гол: Ярмоленко, 23
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA