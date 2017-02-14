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Зимова пауза в УПЛ: перемога "Динамо", поразка "Зорі"

14 лютого в 20:47

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

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"Динамо" мінімально переграло "Бейцзин Гуоань"
ФК Динамо
Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 14 лютого, київське "Динамо" мінімально переграло китайський клуб "Бейцзин Гуоань", "Ворскла" зіграла внічию з узбекистанським "Алмаликом", а луганська "Зоря" поступилася казахстанській "Астані".

"Ворскла" – "Алмалик" (Узбекистан) – 1:1

Голи: Шарпар, 30 - Уринбоєв, 44

"Зоря" – "Астана" (Казахстан) – 0:1

"Олександрія" – "Самтредіа" (Грузія) – 1:0

"Динамо" - "Бейцзин Гуоань" (Китай) – 1:0

Гол: Ярмоленко, 23

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо Ворскла Зоря футбол
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