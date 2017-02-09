Зимова пауза в УПЛ: перемога "Чорноморця", поразка "Волині"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

"Чорноморець" мінімально переграв "Ферронікелі" ФК Чорноморець

Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах ів рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 9 лютого, одеський "Чорноморець" мінімально переграв команду з Косово "Ферронікелі", а луцька "Волинь" поступилася узбекистанскому клубу "Алмалик".

"Чорноморець" – "Ферронікелі" (Косово) – 1:0

Гол: Ковалець, 54.

"Волинь" – "Алмалик" (Узбекистан) – 1:2

Голи: Горопевшек, 75 - Клішин, 15, Ісаєв, 73

Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

Сьогодні стало відомо, що футбольний сезон в Україні відновиться 25 лютого.

Відзначимо, що раніше всіх з відпустки вийде "Шахтар", який 16 і 23 лютого проведе матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти".