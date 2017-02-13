Зимова пауза в УПЛ: Кадар дебютував за "Динамо", розгром від "Карпат"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Кадар провів матч без замін ФК Динамо

Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах ів рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 13 лютого, свій перший поєдинок за "Динамо" провів угорський захисник Тамаш Кадар, а кияни не зуміли обіграти суперника з Швейцарії. "Карпати" завдали розгромної поразки представнику п'ятого дивізіону чемпіонату Данії, а "Сталь" розійшлася миром з "Пахтакором".

"Динамо" - "Кеніц" (Швейцарія) - 0:0

"Карпати" - БСФ (Данія) - 5:0

Голи: Пас, 57 (з пенальті), В. Гладкий, 70, 81, Карпенко, 85, Войтович, 87

"Сталь" - "Пахтакор" (Узбекистан) - 0:0

Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.