Зимова пауза в УПЛ: дві поразки "Чорноморця", успіх "Зорі"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Сьогодні, 12 лютого, свої матчі провели "Чорноморець" і "Зоря". Одесити виходили на поле двічі і обидва рази поступилися - спочатку "Шагадаму" з Туркменії, а потім борисовському БАТЕ. Луганчани зустрічалися з "Локомотивом" з Ташкента - перемогу підопічним Вернидуба приніс гол Сухоцького в кінцівці зустрічі.
"Чорноморець" - "Шагадам" (Туркменія) - 2:3
Голи: Попов, 12, Сільвіо, 25 - ?
"Чорноморець" - БАТЕ (Білорусь) - 0:1
Гол: Ріос, 90+1
"Зоря" - "Локомотив" (Ташкент) - 1:0
Гол: Сухоцький, 84
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.DT.UA