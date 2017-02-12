Зимова пауза в УПЛ: дві поразки "Чорноморця", успіх "Зорі"

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

"Чорноморець" провів два матчі за день ФК Чорноморець

Клуби української Прем'єр-ліги перебувають на зборах ів рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 12 лютого, свої матчі провели "Чорноморець" і "Зоря". Одесити виходили на поле двічі і обидва рази поступилися - спочатку "Шагадаму" з Туркменії, а потім борисовському БАТЕ. Луганчани зустрічалися з "Локомотивом" з Ташкента - перемогу підопічним Вернидуба приніс гол Сухоцького в кінцівці зустрічі.

"Чорноморець" - "Шагадам" (Туркменія) - 2:3

Голи: Попов, 12, Сільвіо, 25 - ?

"Чорноморець" - БАТЕ (Білорусь) - 0:1

Гол: Ріос, 90+1

"Зоря" - "Локомотив" (Ташкент) - 1:0

Гол: Сухоцький, 84

Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.