Зимова пауза в УПЛ: "Дніпро" обіграв азербайджанців, нічия "Олександрії" з "Алтаєм"

Українські клуби готуються до другої частини сезону за допомогою товариських поєдинків.
Сьогодні, 19 січня, свої поєдинки провели "Дніпро" і "Олександрія".
Дніпряни зустрічалися з азербайджанським "Шамкіром" і здобули перемогу з рахунком 2:0, забивши у ворота суперників по голу в кожному з таймів. Спочатку відзначився Кочергін, після чого перевагу "Дніпра" подвоїв Когут.
"Дніпро" - "Шамкір" (Азербайджан) - 2:0
Голи: Кочергін, 23, Когут, 78
"Олександрія" - "Алтай" (Казахстан) - 1:1
Голи: Паламар, 57 - ?
Нагадаємо, зимовим чемпіоном Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.ФК Днепр , ФК Олександрія ,