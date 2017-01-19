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Зимова пауза в УПЛ: "Дніпро" обіграв азербайджанців, нічия "Олександрії" з "Алтаєм"

19 січня в 22:20

Українські клуби готуються до другої частини сезону за допомогою товариських поєдинків.

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"Дніпро" почав рік з перемоги
ФК Днепр
Клуби української Прем'єр-ліги знаходяться на зборах і проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 19 січня, свої поєдинки провели "Дніпро" і "Олександрія".

Дніпряни зустрічалися з азербайджанським "Шамкіром" і здобули перемогу з рахунком 2:0, забивши у ворота суперників по голу в кожному з таймів. Спочатку відзначився Кочергін, після чого перевагу "Дніпра" подвоїв Когут.

"Дніпро" - "Шамкір" (Азербайджан) - 2:0
Голи: Кочергін, 23, Когут, 78

"Олександрія" - "Алтай" (Казахстан) - 1:1
Голи: Паламар, 57 - ?

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: ФК Днепр , ФК Олександрія ,
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Теги Дніпро Олександрія футбол Прем'єр-ліга
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