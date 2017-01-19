Зимова пауза в УПЛ: "Дніпро" обіграв азербайджанців, нічия "Олександрії" з "Алтаєм"

Українські клуби готуються до другої частини сезону за допомогою товариських поєдинків.

"Дніпро" почав рік з перемоги ФК Днепр

Клуби української Прем'єр-лігиі проводять товариські матчі в рамках підготовки до другої частини сезону.

Сьогодні, 19 січня, свої поєдинки провели "Дніпро" і "Олександрія".

Дніпряни зустрічалися з азербайджанським "Шамкіром" і здобули перемогу з рахунком 2:0, забивши у ворота суперників по голу в кожному з таймів. Спочатку відзначився Кочергін, після чого перевагу "Дніпра" подвоїв Когут.

"Дніпро" - "Шамкір" (Азербайджан) - 2:0

Голи: Кочергін, 23, Когут, 78

"Олександрія" - "Алтай" (Казахстан) - 1:1

Голи: Паламар, 57 - ?

Нагадаємо, зимовим чемпіоном Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.