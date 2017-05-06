Збірна України з синхронного плавання перемогла на етапі Світової серії в Канаді

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Українки випередили господарок турніру.

Це вже п'яте "золото" Анни Волошиної в поточному сезоні Світової серії XSport

Збірна України виграла "золото" на четвертому етапі Світової серіїв Торонто.

У складі нашої збірної виступали Марина та Владислава Алексеєви, Ксенія Сидоренко, Ганна Волошина, Аліна Шинкаренко, Валерія Апрелева, Олександра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно.

Українки показали найкращий результат (90.5914) у технічній програмі. Друге місце зайняли канадки, які набрали 87.3525 бали.

Зазначимо, що це вже п'яте "золото" Анни Волошиної в поточному сезоні Світової серії. Крім цього, на етапі в Канаді збірна України виграла "золото" у фіналі технічної програми з результатом 90,5914 балів.

Нагадаємо, в минулому році українські синхроністки успішно виступили на чемпіонаті Європи.