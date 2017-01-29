Збірна України з футзалу зіграла внічию з Іспанією

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Дворазові чемпіони світу могли вирвати перемогу в кінцівці, але не зуміли реалізувати пенальті.

За Україну забив Микола Білоцерківець ФФУ

Вчора, 28 січня, Збірна Українизіграла внічию 1:1 з іспанцями у першому з двох запланованих товариських матчів.

Підопічні Олександра Косенка першими відкрили рахунок. На 11-й хвилині після розіграшу кутового Микола Білоцерківець зумів переграти воротаря дворазових чемпіонів світу Хуанхе, з метра відправивши м'яч у сітку.

Іспанці зрівняли рахунок через дві хвилини. Підопічні Хосе Лопеса провели позиційну атаку, яку влучним ударом у кут завершив Хоселіто Фернандес.

У другому таймі гості володіли м'ячем. Саме у іспанців був найреальніший шанс вирвати перемогу. Володимир Разуванов після удару все того ж Фернандеса рукою вибив м'яч з лінії воріт. Арбітр видалив українського гравця і призначив пенальті. Але з точки Рафа Усін не зміг переграти Євгена Іваняка. Рахунок 1:1 протримався на табло до фінального свистка.

Товариський матч. Київ. "Палац спорту"

Україна – Іспанія - 1:1

Голи: Білоцерківець, 11 – Фернандес, 13

Україна: Іваняк, Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець, Нік. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов, Волянюк

Іспанія: Хуанхе (Фабіо, 21), Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давид Гарсія, Бебе, Статі, Алекс, Хоселіто Фернандес, Толра, Айкарді

Другий матч між збірними України та Іспанії відбудеться сьогодні, 29 січня.

Зазначимо, що на минулорічному чемпіонаті світу з футзалу збірна України вийшла в 1/8 фіналу, де поступилася Аргентині.