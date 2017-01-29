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Збірна України з футзалу зіграла внічию з Іспанією

29 січня в 09:28

Дворазові чемпіони світу могли вирвати перемогу в кінцівці, але не зуміли реалізувати пенальті.

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За Україну забив Микола Білоцерківець
ФФУ
Вчора, 28 січня, Збірна України з футзалу зіграла внічию 1:1 з іспанцями у першому з двох запланованих товариських матчів.

Підопічні Олександра Косенка першими відкрили рахунок. На 11-й хвилині після розіграшу кутового Микола Білоцерківець зумів переграти воротаря дворазових чемпіонів світу Хуанхе, з метра відправивши м'яч у сітку.

Іспанці зрівняли рахунок через дві хвилини. Підопічні Хосе Лопеса провели позиційну атаку, яку влучним ударом у кут завершив Хоселіто Фернандес.

У другому таймі гості володіли м'ячем. Саме у іспанців був найреальніший шанс вирвати перемогу. Володимир Разуванов після удару все того ж Фернандеса рукою вибив м'яч з лінії воріт. Арбітр видалив українського гравця і призначив пенальті. Але з точки Рафа Усін не зміг переграти Євгена Іваняка. Рахунок 1:1 протримався на табло до фінального свистка.

Товариський матч. Київ. "Палац спорту"

Україна – Іспанія - 1:1

Голи: Білоцерківець, 11 – Фернандес, 13

Україна: Іваняк, Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець, Нік. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов, Волянюк

Іспанія: Хуанхе (Фабіо, 21), Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давид Гарсія, Бебе, Статі, Алекс, Хоселіто Фернандес, Толра, Айкарді

Другий матч між збірними України та Іспанії відбудеться сьогодні, 29 січня.

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Зазначимо, що на минулорічному чемпіонаті світу з футзалу збірна України вийшла в 1/8 фіналу, де поступилася Аргентині.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Іспанія Україна футзал
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