Збірна України виграла шість медалей на чемпіонаті Європи з карате

Українська збірна успішно виступила на континентальній першості.

Карате є олімпійським видом спорту XSport.ua

В турецькому Ізмірі пройшовз карате – перша континентальна першість після наданням карате олімпійського статусу.

До двох золотих медалей, які завоювала Катерина Крива (50 кг, куміте) і жіноча команда в куміте, збірна України додала ще чотири нагороди.

В категорії куміте Станіслав Горуна (75 кг) у напруженому фіналі поступився італійцю Луїджі Буза і завоював "срібло".

У командному куміте чоловіча збірна України виграла "бронзу", перемігши у протистоянні за третє місце команду Німеччини.

Серед жінок в куміте також бронзові медалі завоювали Анжеліка Терлюга (55 кг) і Аніта Серьогіна (61 кг).

У підсумковому медальному заліку збірна України посіла четверте місце (2 золота – 1 срібло – 3 золота). На вершині заліку опинилася збірна Туреччини (4 – 4 – 6).

Раніше українка Черкасова виграла "бронзу" чемпіонату Європи по боротьбі.