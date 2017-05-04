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Збірна України U-17 стартувала з поразки на Євро-2017

4 травня в 15:04

Українська збірна поступилася Нідерландам.

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Підопічні Сергія Попова пропустили гол у другому таймі
ФФУ
Сьогодні, 4 травня, відбувся перший матч збірної України в групі D фінальної частини чемпіонату Європи серед гравців не старше 17 років. Підопічні Сергія Попова мінімально поступилися Нідерландам. Гол у складі голландців на 61-й хвилині забив капітан команди Ель Бушатауі.

Варто відзначити, що в плей-офф турніру вийдуть дві найкращі команди групи. Наступний матч Україна проведе проти Англії 7 травня.

Нідерланди - Україна - 1:0
Гол: Ель Бушатауи, 61

Нідерланди: Шенделаар, Гертруйда, Даверельд, Баккер, П'ер'є, Хасполат (Кастільо, 53), Ель Бушатауі, Абухляль, Маллаі, Остінг, Бюйтінк (Боаду, 32, Мендонка, 60)

Україна: Дані, Малишкін, Харжевський, Снурніцин, Сліва, Ващишин, Білошевський, Кащук, Ісаєнко, Цитаішвілі (Мащенко, 54, Титаєвський, 78), Супряга (Холод, 48)

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Нагадаємо, в березні головна збірна України поступилася Хорватії в рамках відбору на ЧС-2018.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євро-2017 футбол Україна збірна
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