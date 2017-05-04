Збірна України U-17 стартувала з поразки на Євро-2017

Українська збірна поступилася Нідерландам.
Варто відзначити, що в плей-офф турніру вийдуть дві найкращі команди групи. Наступний матч Україна проведе проти Англії 7 травня.
Нідерланди - Україна - 1:0
Гол: Ель Бушатауи, 61
Нідерланди: Шенделаар, Гертруйда, Даверельд, Баккер, П'ер'є, Хасполат (Кастільо, 53), Ель Бушатауі, Абухляль, Маллаі, Остінг, Бюйтінк (Боаду, 32, Мендонка, 60)
Україна: Дані, Малишкін, Харжевський, Снурніцин, Сліва, Ващишин, Білошевський, Кащук, Ісаєнко, Цитаішвілі (Мащенко, 54, Титаєвський, 78), Супряга (Холод, 48)
Нагадаємо, в березні головна збірна України поступилася Хорватії в рамках відбору на ЧС-2018.DT.UA