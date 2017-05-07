Збірна України U-17 програла другий матч на Євро-2017

Українці розгромно поступилися Англії.
Підопічні Сергія Попова розгромно поступилися одноліткам з Англії з рахунком – 0:4, втративши навіть теоретичні шанси на вихід в плей-офф.
У першому турі українська команда з мінімальним рахунком 0:1 програла збірній Нідерландів.
Варто відзначити, що в плей-офф турніру вийдуть дві кращі команди групи. Заключний матч Україна проведе проти Норвегії 10 травня.
Англія (U-17) - Україна (U-17) - 4:0
Голи: Макікрен, 20, Брюстер, 32, Санчо, 36, Барлоу, 69
Англія: Берсик, Эйома, Гуехи, Пансо, Гібсон, Оуклі-Бут (Барлоу, 66), Макікрен, Фоден (Лоудер, 59), Санчо (Сміт-Роу, 74), Брюстер, Хадсон-Одоі
Україна: Лтаіф, Малишкін (Куртяк, 41), Снурницин, Харжевський, Слива, Білошевский, Ісаєнко, Ващишин (Волошин, 75), Кащук, Супряга, Мащенко (Цитаішвіли, 41)
Нагадаємо, в березні головна збірна України поступилася Хорватії в рамках відбору на ЧС-2018.DT.UA