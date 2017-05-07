Топ Новини
<
>

Збірна України U-17 програла другий матч на Євро-2017

7 травня в 17:04

Українці розгромно поступилися Англії.

123
Українці втратили всі шанси на вихід в плей-офф
uefa.com
Сьогодні, 7 травня, відбувся другий матч збірної України в групі D фінальної частини чемпіонату Європи серед гравців не старше 17 років.

Підопічні Сергія Попова розгромно поступилися одноліткам з Англії з рахунком – 0:4, втративши навіть теоретичні шанси на вихід в плей-офф.

У першому турі українська команда з мінімальним рахунком 0:1 програла збірній Нідерландів.

Варто відзначити, що в плей-офф турніру вийдуть дві кращі команди групи. Заключний матч Україна проведе проти Норвегії 10 травня.

Англія (U-17) - Україна (U-17) - 4:0

Голи: Макікрен, 20, Брюстер, 32, Санчо, 36, Барлоу, 69

Англія: Берсик, Эйома, Гуехи, Пансо, Гібсон, Оуклі-Бут (Барлоу, 66), Макікрен, Фоден (Лоудер, 59), Санчо (Сміт-Роу, 74), Брюстер, Хадсон-Одоі

Україна: Лтаіф, Малишкін (Куртяк, 41), Снурницин, Харжевський, Слива, Білошевский, Ісаєнко, Ващишин (Волошин, 75), Кащук, Супряга, Мащенко (Цитаішвіли, 41)

Читайте також: Збірна України U-17 вийшла у фінальну частину Євро-2017

Нагадаємо, в березні головна збірна України поступилася Хорватії в рамках відбору на ЧС-2018.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна збірна Англія футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...