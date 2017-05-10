Збірна України U-17 перемогою над Норвегією завершила Євро-2017

Команда Сергія Попова перемогла в заключному матчі групи.

Українці завершили свої виступи на турнірі uefa.com

Сьогодні, 10 травня, відбувся третій матчв групі D фінальної частини чемпіонату Європи серед гравців не старше 17 років.

Підопічні Сергія Попова обіграли однолітків з Норвегії з рахунком - 2:0, посівши третє місце в групі і завершивши виступи на турнірі.

Нагадаємо, у першому турі українська команда з мінімальним рахунком 0:1 програла збірній Нідерландів, а у другому була розгромлена англійцями – 0:4.

Україна (U-17)- Норвегія (U-17) - 2:0

Голи: Кащук, 79, Холод, 80+2

Україна: Лтаіф, Слива, Снурницин, Харжевський, Малишкін, Билошевський, Цитаішвіли, Ващишин (Титаєвский, 25, Холод, 77), Ісаєнко (Мащенко, 52), Супряга, Кащук

Норвегія: Крістіансен, Рименстад (Уран, 65), Зандберг, Калсаас, Вааган (Халанд, 61), Хове, Рослер (Даланд, 80+3), Тагсет, Стеневик, Ларсен, Ботейм

У березні головна збірна України поступилася Хорватії в рамках відбору на ЧС-2018.