Збірна України поступилася Польщі на хокейному Єврочелленджі

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Українські хокеїсти програли за буллітами.

Українці поступилися полякам по буллітам XSport

Сьогодні, 10 лютого, у польському Катовіце продовжився етап хокейного, на якому збірна України за булітами поступилася Польщі.

Вже в першому періоді поляки зуміли закинути дві шайби і заволодіти впевненою перевагою. Після перерви українці продовжили оборонятися, але зуміли заробити більшість, яку реалізував Рамазанов. У третьому періоді польські хокеїсти втомилися і почали дозволяти українцям чіплятися за позитивний результат. Так, в одному з епізодів Шафаренко відпасував на вільного Захарова, який відправив шайбу фактично в порожні ворота - 2:2.

В серії булітів Лялька, Бондарєв та Німенко не зуміли переграти воротаря Маррея, а полякам перемогу приніс Вронка.

EIHC. Катовіце (Польща). День другий:

Польща - Україна 3:2 по буллітам (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 01:05 Урбанович - 1:0; 16:07 Вайда (Вронка, Пасьют — більш.) - 2:0; 31:17 Рамазанов (Варивода, Чернишенко - більш.) - 2:1; 47:14 Захаров (Шафаренко, Побєдоносцев) - 2:2.

Турнірне становище:

1. Словенія — 3

2. Україна — 3

3. Польща — 2

4. Італія — 1.

На Єврочелленджі, який проходив у грудні минулого року, українська збірна поступилася Кахастану та Польщі, а також переграла суперників з Південної Кореї.