Топ Новини
<
>

Збірна України поступилася Польщі на хокейному Єврочелленджі

10 лютого в 20:58

Українські хокеїсти програли за буллітами.

123
Українці поступилися полякам по буллітам
XSport
Сьогодні, 10 лютого, у польському Катовіце продовжився етап хокейного Єврочелленджу, на якому збірна України за булітами поступилася Польщі.

Вже в першому періоді поляки зуміли закинути дві шайби і заволодіти впевненою перевагою. Після перерви українці продовжили оборонятися, але зуміли заробити більшість, яку реалізував Рамазанов. У третьому періоді польські хокеїсти втомилися і почали дозволяти українцям чіплятися за позитивний результат. Так, в одному з епізодів Шафаренко відпасував на вільного Захарова, який відправив шайбу фактично в порожні ворота - 2:2.

В серії булітів Лялька, Бондарєв та Німенко не зуміли переграти воротаря Маррея, а полякам перемогу приніс Вронка.

EIHC. Катовіце (Польща). День другий:

Польща - Україна 3:2 по буллітам (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 01:05 Урбанович - 1:0; 16:07 Вайда (Вронка, Пасьют — більш.) - 2:0; 31:17 Рамазанов (Варивода, Чернишенко - більш.) - 2:1; 47:14 Захаров (Шафаренко, Побєдоносцев) - 2:2.

Турнірне становище:

1. Словенія — 3
2. Україна — 3
3. Польща — 2
4. Італія — 1.

Читайте також: Збірна України виграла хокейний Єврочеллендж

На Єврочелленджі, який проходив у грудні минулого року, українська збірна поступилася Кахастану та Польщі, а також переграла суперників з Південної Кореї.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги хокей Єврочеллендж збірна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини