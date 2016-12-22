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Збірна України опустилася на 30-е місце в рейтингу ФІФА

22 грудня в 12:43

Підопічні Андрія Шевченка погіршили своє становище у світовій класифікації на один рядок.

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Україну обійшла збірна Ірану
ФК Шахтер
ФІФА опублікувала підсумковий рейтинг збірних у 2016 році. Аргентина зберегла лідерство, а збірна України опустилася на 30-е місце, пропустивши вперед Іран. Варто відзначити, що ще в червні національна команда перебувала на 19-й позиції.

Зазначимо, що суперники української збірної по відбору на ЧС-2018 Хорватія, Ісландія і Туреччина в топ-25, а Фінляндія і Косово займають 96-ю і 165-й рядки відповідно.

Рейтинг ФІФА

1. Аргентина

2. Бразилія

3. Німеччина

4. Чилі

5. Бельгія

6. Колумбія

7. Франція

8. Португалія

9. Уругвай

10. Іспанія...

14. Хорватія...

21. Ісландія...

24. Туреччина...

30. Україна...

94. Фінляндія...

165. Косово

Нагадаємо, після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

Наступний поєдинок у рамках відбору на чемпіонат світу збірна України проведе в березні наступного року проти Хорватії.

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Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що національна команда рухається в правильному напрямку.

За матеріалами: fifa.com
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Теги збірна Шевченко ФІФА футбол
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