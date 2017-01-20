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Захисники Соболь і Форстер можуть залишитися в "Зорі"

20 січня в 00:08

Луганчани поки не отримували запитів щодо своїх захисників.

Соболь
Соболь залишається гравцем "Зорі"
footboom.com
Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов спростував чутки про майбутній відхід з команди захисників Едуарда Соболя і Рафаеля Форстера.

"Соболь у нас в оренді, запиту від "Шахтаря" щодо його повернення не надходило. Щось схоже з Форстером: ним цікавляться багато клубів, переважно західних, але конкретних пропозицій не було", - сказав Рафаїлов.

Раніше повідомлялося, що Форстер може опинитися в донецькому "Шахтарі", а Соболь найближчим часом перейде в турецький "Бешикташ", однак трансфери так і не відбулися.

При цьому два захисника "Зорю" покинули - Михайло Сіваков перейшов у російський "Оренбург", а Євген Ткачук отримав статус вільного агента.

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Нагадаємо, раніше "Зоря" підписала нападника збірної Вірменії Гегама Кадімяна.

За матеріалами: fpl.ua
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Теги Зоря Форстер Соболь Рафаїлов Кадімян футбол
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