Захисники Соболь і Форстер можуть залишитися в "Зорі"

Луганчани поки не отримували запитів щодо своїх захисників.

Соболь залишається гравцем "Зорі" footboom.com

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов спростував чутки про майбутній відхід з команди захисниківі Рафаеля Форстера.

"Соболь у нас в оренді, запиту від "Шахтаря" щодо його повернення не надходило. Щось схоже з Форстером: ним цікавляться багато клубів, переважно західних, але конкретних пропозицій не було", - сказав Рафаїлов.

Раніше повідомлялося, що Форстер може опинитися в донецькому "Шахтарі", а Соболь найближчим часом перейде в турецький "Бешикташ", однак трансфери так і не відбулися.

При цьому два захисника "Зорю" покинули - Михайло Сіваков перейшов у російський "Оренбург", а Євген Ткачук отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, раніше "Зоря" підписала нападника збірної Вірменії Гегама Кадімяна.