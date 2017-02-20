Захисник "Шахтаря" Воловик продовжить кар'єру в Казахстані

Воловик буде грати за "Актобе" ФК Шахтер

Український захисник, який не мав ігрової практики в донецькому "Шахтарі", перейшов в казахстанський "Актобе" на правах вільного агента. Підписання контракту з 31-річним футболістом підтвердив генеральний директор казахстанців Марат Тюмалієв.

"Новий менеджмент клубу провів зразкову угоду, не витративши на придбання футболіста такого клубу, як "Шахтар", ні одного тенге з бюджету області. При цьому важливо підкреслити, що Воловик не був вільним агентом, а мав чинний контракт з донецьким клубом. Вдалося знайти гармонійний баланс і врахувати інтереси всіх сторін: "Актобе", "Шахтаря" і, що найголовніше, самого гравця", - сказав Тюмалієв у коментарі Sports.kz.

На рахунку Воловика всього сім поєдинків у команді Мірчі Луческу. При цьому футболіст провів у складі донецького клубу два роки. До "Шахтаря" Воловик виступав за алчевську "Сталь" і донецький "Металург". Крім того, в минулому сезоні "гірники" віддавали захисника в оренду бельгійському "Левену", за який він провів 14 матчів.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" відправив у "Карпати" на правах оренди захисника Миколу Матвієнко.