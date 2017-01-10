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Захисник "Карпат" Костевич продовжить кар'єру в польському "Леху"

10 січня в 22:28

Ще один український футболіст покине Прем'єр-лігу.

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Костевич вже прибув у розташування "Леха"
Sport Arena
Захисник львівських "Карпат" Володимир Костевич продовжить кар'єру в польському "Леху". Про це заявив сам гравець в коментарі прес-службі клубу з Познані.

"Про інтерес з боку "Леха" я дізнався близько двох років тому, але тільки тепер зважився перейти в цей клуб. Перехід в "Лех" буде для мене і моєї кар'єри кроком вперед. У Познані я буду розвиватися як футболіст", - цитує Костевича офіційний сайт "Леха".

24-річний захисник днями підпише контракт з польським клубом і буде представлений вболівальникам. Українець може замінити в "Леху" Тамаша Кадара, який, за даними ряду ЗМІ, цікавий київському "Динамо".

Костевич є вихованцем "Карпат" і в поточному сезоні провів 16 матчів в українській Прем'єр-лізі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кар'єру в турецькому "Бешикташі" може продовжити захисник збірної України Едуард Соболь.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Карпати Костевич футбол Лех Прем'єр-ліга
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