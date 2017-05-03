"Ювентус" обіграв "Монако" в півфіналі Ліги чемпіонів

Лідер чемпіонату Італії виявився сильнішим за лідера французької першості.

Героєм першого матчу команд став Гонсало Ігуаїн twitter.com/ChampionsLeague

Відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу, в якому "Ювентус" переграв на виїзді "Монако" з рахунком – 2:0.

На початку матчу "Монако" відмовилося від стартового штурму, але вже на 10-ій хвилині "монегаски" прибрали ініціативу до своїх рук, і в кількох епізодах туринців довелося виручати Буффону.

У середині тайму господарі сильно захопилися атакуючими діями, і тоді "Ювентус" зумів провести зразкову контратаку, яку точним ударом в кут завершив Ігуаїн.

Друга половина гри почалася з обміну небезпечними моментами, але, ні Фалькао, ні Маркізіо не зуміли пробити голкіперів. А вже через кілька хвилин Ігуаїн після пасу Алвеса в падінні відправив м'яч повз Субашича, зробивши рахунок 2:0.

"Монако" – "Ювентус" – 0:2

Голи: Ігуаїн, 29, 59

"Монако": Субашич, Глік, Сідібе, Фабіньо, Жемерсон, Бакайоко (Моутіньо, 66), Бернарду Сілва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Дірар, Мбаппе, Фалькао

"Ювентус": Буффон, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро, Бардзальї, Пьяніч (Леміна, 89), Маркізіо (Рінкон, 81), Дані Алвес, Манджукіч, Ігуаїн (Куадрадо, 76), Дібала

Попередження: Фабіньо, Фалькао – Бонуччі, Маркізіо, К'єлліні

Нагадаємо, що в першому півфіналі Ліги чемпіонів "Реал" розгромив "Атлетіко" з рахунком - 3:0.