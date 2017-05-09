"Ювентус" обіграв "Монако" і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

В Турині визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів.

"Ювентус" - перший фіналіст Ліги чемпіонів twitter.com/ChampionsLeague

Відбувся матч 1/2 фіналу, в якому італійський "Ювентус" обіграв французький "Монако" з рахунком – 2:1.

Матч у Турині пройшов з перевагою господарів, які вже в першому таймі забили двічі, тим самим знявши всі питання про першого фіналіста Ліги чемпіонів.

Після перерви "Ювентус" впевнено контролював м'яч, а гравці "Монако" чекали помилки суперника. У підсумку гості її дочекалися – це Моутіньо на порожні ворота викотив м'яч Мбаппе, а Кіліан реалізував свій шанс.

В подальшому туринці без особливих проблем довели справу до перемоги, оформивши собі вихід у другий фінал Ліги чемпіонів за три роки.

Нагадаємо, що фінальний матч нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 3 червня 2017 року на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі, Уельс.

"Ювентус" – "Монако" – 2:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Манджукіч, 33, Алвес, 44 – Мбаппе, 69

"Ювентус": Буффон, Барцальї (Бенатья, 85), Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро, Дані Алвес, Хедіра (Маркізіо, 10), Пьяніч, Манджукіч, Дібала (Куадрадо, 54), Ігуаїн

"Монако": Субашич, Сідібе, Глік, Жемерсон, Раджі, Сілва (Лемар, 70), Бакайоко (Жермен, 78), Моутіньо, Менді (Фабіньо, 54), Мбаппе, Фалькао

Попередження: Бонуччі, Манджукіч - Фалькао, Менді

Завтра, 10 травня, в матчі "Атлетико" – "Реал" визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів.