Ярмоленко виключив свій трансфер в Росію

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Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко хоче спробувати себе в топ-чемпіонаті.

Трудова угода Ярмоленка з "Динамо" закінчується влітку 2020 року ФК Динамо

Футболіст "Динамо" і збірної Українирозповів про те, чому не перейде в російський чемпіонат.

"Перехід в російський чемпіонат неможливий, в першу чергу, через політичну ситуацію. Чемпіонат Росії, звичайно, зараз вище рівнем української ліги, але через те, що зараз відбувається, я туди точно не поїду", - сказав Ярмоленко.

Також Ярмоленко повідомив про те, що, як і раніше, хоче спробувати себе в іншому чемпіонаті.

"Ребров знає мою позицію, він знає, що я хочу піти в інший чемпіонат. Про це знає і президент клубу. У мене є контракт з "Динамо". А якщо хтось захоче придбати футболіста Ярмоленко, то нехай спілкується з президентом нашого клубу", - додав Ярмоленко.

Трудова угода Ярмоленка з "Динамо" закінчується влітку 2020 року. Він був придбаний киянами у "Десни" влітку 2007-го за 250 тисяч євро, і з того часу зумів стати лідером "біло-синіх".

У поточному сезоні на рахунку Ярмоленка 4 голи і 1 асист в 14 матчах УПЛ. Також він зміг забити 1 м'яч і зробити 4 результативних передачі в матчах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний кращим футболістом України за підсумками 2016 року.