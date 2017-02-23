Вперше став на лижі: венесуелець став зіркою ЧС з лижних видів спорту

Адріан Солано насмішив глядачів гонки на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Лахті.

Солано вперше виступив на снігу Delfi.ee

Лижник Адріан Солано, який представляв Венесуелу, провально виступив в кваліфікаційної гонці на 10 км, а у глядачів склалося враження, що спортсменвперше.

Венесуелець стартував під першим номером, після чого неодноразово втрачав рівновагу і навіть зламав обидві палиці, в результаті чого вже після третини дистанції відстав від лідера майже на півгодини. У підсумку Солано вирішив зійти з дистанції, подолавши 6,1 км.

Як виявилося пізніше, для 22-річного Солано це була дебютна гонка на сніжному покритті, але він все одно зважився представляти свою країну і не відмовився від боротьби.