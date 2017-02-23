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Вперше став на лижі: венесуелець став зіркою ЧС з лижних видів спорту

23 лютого в 17:10

Адріан Солано насмішив глядачів гонки на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Лахті.

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Солано вперше виступив на снігу
Delfi.ee
Лижник Адріан Солано,  який представляв Венесуелу, провально виступив в кваліфікаційної гонці на 10 км, а у глядачів склалося враження, що спортсмен встав на лижі вперше.

Венесуелець стартував під першим номером, після чого неодноразово втрачав рівновагу і навіть зламав обидві палиці, в результаті чого вже після третини дистанції відстав від лідера майже на півгодини. У підсумку Солано вирішив зійти з дистанції, подолавши 6,1 км.

Як виявилося пізніше, для 22-річного Солано це була дебютна гонка на сніжному покритті, але він все одно зважився представляти свою країну і не відмовився від боротьби.

За матеріалами: eurosport.ru
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Теги лижі чемпіонат світу
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