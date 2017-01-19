"Ворскла" зберегла нападника і підписала екс-воротаря "Шахтаря"

Полтавський клуб продовжує роботу на трансферному ринку.

Хльобас залишиться у "Ворсклі" ще на півроку ФК Ворскла

"Ворскла" продовжила орендну угоду з київським "Динамо" по нападнику Дмитру Хльобасу, а також підписала воротаря Богдана Сарнавського.

"Продовжили контракт на півроку. Були варіанти і крім "Ворскли", зокрема з-за кордону. Розглядали їх, але в підсумку знайшли компроміс з Полтавою. Імпонує те, що тут тепер буде більше молоді. Мова йде про оренду, я все ще належу "Динамо", - сказав Хльобас перед вильотом команди на збори.

У поточному сезоні форвард провів за полтавчан 18 матчів і забив 4 голи у всіх турнірах.

Крім того, стало відомо, що повноцінний контракт на півтора роки підписав кіпер Богдан Сарнавський, який знаходився в системі "Шахтаря", після чого перейшов у російську "Уфу", але залишив команду раніше в цьому місяці.

Нагадаємо, раніше "Ворсклу" залишили захисники Олексій Дитятьєв і Андрій Пилявський.