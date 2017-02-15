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"Ворскла" виплачує борги по зарплаті

15 лютого в 14:44

Полтавці намагаються вирішити фінансові проблеми.

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Хльобас підтвердив початок виплати заборгованості
ФК Ворскла
Полтавська "Ворскла" вирішує проблему заборгованості по зарплатах перед гравцями клубу. Про це повідомив нападник команди Дмитро Хльобас в коментарі телеканалу "Футбол 1".

"Є борги, але клуб намагається їх виплачувати. Поступово ситуація змінюється. Ми сподіваємося, що в підсумку всі борги будуть погашені", - сказав Хльобас.

Очікується, що наприкінці лютого головний тренер команди Василь Сачко зустрінеться з керівництвом "Ворскли" та обговорить це питання додатково.

Раніше повідомлялося, що керівництво "Ворскли" скоротило зарплати гравцям, а Младен Бартуловіч і Сергій Сімінін через борги покинули команду.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футбольний сезон в Україні відновиться 25-го лютого.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Ворскла футбол Прем'єр-ліга
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