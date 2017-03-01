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"Ворскла" підписала колишнього захисника "Шахтаря"

1 березня в 12:58

Полтавці підсилили склад досвідченим футболістом.

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Чижов повернувся в Україну з Казахстану
ФК Ворскла
"Ворскла" підписала контракт на один рік з центральним захисником Олександром Чижовим. Про це повідомив офіційний сайт полтавчан.

Минулою командою 30-річного футболіста був казахстанський "Окжетпес", з яким у грудні гравець продовжив контракт, але в підсумку його плани змінилися.

Чижов починав свою кар'єру саме в "Ворсклі", де став основним гравцем в сезоні 2007/08. У 2008-му році відбувся трансфер захисника в "Шахтар", але в донецькому клубі Чижов так і не став основним, після чого в його кар'єрі були "Іллічівець" і "Севастополь".

Після 19-ти турів "Ворскла" посідає сьоме місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 23 очки.

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Нагадаємо, раніше полтавці підписали півзахисника В'ячеслава Шарпара.

За матеріалами: ФК Ворскла
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Теги Чижов Ворскла футбол
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