Володимиру буде важко виграти бій у Джошуа через вік - тренер Кличка

Джеймс Алі Башир заявив, що українському боксеру може перешкодити його вік.

Башир вважає вік Кличка проблемою XSport.ua

Колишньому чемпіонові світу Володимиру Кличку (64-4, 53 КО) буде важко побити володаря поясу IBF у суперважкій вазі(18-0, 18 КО) через різницю у віці. Про це заявив тренер українця Джеймс Алі Башир.

"Як і усі в такому віці, Володимир старіє. Всі старіють - не треба дивитися на світ через рожеві окуляри. Потрібно бути реалістом, оцінюючи те, що відбувається. Володимиру складно буде виграти цей бій, адже Джошуа - молодий, непереможений чемпіон, який дуже сильний фізично і володіє сильним ударом. Скільки Джошуа років? 29, 28? (27 - прим.). А Володимиру буде вже 41 рік на момент бою", - сказав Алі Башир.

"Це буде важкий бій для Володимира Кличка, але може його досвід переважити всі переваги Джошуа? Може. У Володимира колосальний досвід, і тільки недалека людина може недооцінювати його значимість. Володимир вже проходив все - він падав, на ньому ставили хрест, а він повернувся і 10 років керував дивізіоном".

"Досвід Володимира - його головна перевага в цьому бою. І, так, в боксі все може вирішити один удар, і я неодноразово був свідком того, як постаріли боксери, завдяки колосальному досвіду, проводили змінюючі весь хід бою удари в поєдинках проти більш молодих суперників. Але Володимир не з тих ветеранів, які покладаються лише на свій сильний удар. Він покладається на свій розум, свій боксерський інтелект і свою майстерність - а він чудовий боксер".

Нагадаємо, поєдинок екс-короля суперважкого дивізіону Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на стадіоні "Уемблі".

Раніше повідомлялося, що всі квитки на бій Кличка і Джошуа продані.