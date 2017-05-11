Володимир Кличко увійшов до трійки найкращих боксерів світу

Український боксер досі залишається в еліті дивізіону.
Незважаючи на поразку від володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа, український ветеран продовжує залишатися в еліті надважкої ваги на думку аналітиків.
"Під час свого правління тривалістю дев'ять з половиною років Кличко 18 раз успішно захистив свій титул, а це третій показник в історії дивізіону. Він залишався непереможеним впродовж 11 років і виграв 22 поєдинки поспіль", - підкреслює видання.
Топ-10 боксерів за версією ESPN:
1. Ентоні Джошуа (Великобританія, 19-0)
2. Деонтей Вайлдер (США, 38-0)
3. Володимир Кличко (Україна, 64-5)
4. Луїс Ортіс (Куба, 27-0)
5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 23-0)
6. Кубрат Пулєв (Болгарія, 25-1)
7. Енді Руїс (Мексика, 29-1)
8. Ділліан Вайт (Великобританія, 19-1)
9. Домінік Брізіл (США, 18-1)
10. Джаррелл Міллер (США, 18-0-1).
29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Одразу після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир поки не робив заяв з цього приводу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко після бою брата мало не побився з Ентоні Джошуа.ESPN , Sport Arena ,