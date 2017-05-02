Володимир Кличко покинув Лондон і пообіцяв уболівальникам повернутися

Український ветеран не планує завершувати кар'єру.
"Залишаю Лондон з почуттям того, що в суботу вночі в плюсі залишилися всі: спорт, фанати і навіть я. Всім привіт. Я ще повернуся", - написав Володимир.
29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Ентоні Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. У шостому раунді британський чемпіон світу пережив важкий нокдаун, але в підсумку зумів повернутися в боротьбу і здобути перемогу. Варто відзначити, що на кону бою стояли пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO.
Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа.DT.UA