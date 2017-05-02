Володимир Кличко покинув Лондон і пообіцяв уболівальникам повернутися

Український ветеран не планує завершувати кар'єру.

Кличко пообіцяв повернутися twitter.com/Klitschko

Український боксер надважкої ваги(64-5, 53 КО) залишив Лондон після поразки від британця Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО). Про це сам боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Залишаю Лондон з почуттям того, що в суботу вночі в плюсі залишилися всі: спорт, фанати і навіть я. Всім привіт. Я ще повернуся", - написав Володимир.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Ентоні Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. У шостому раунді британський чемпіон світу пережив важкий нокдаун, але в підсумку зумів повернутися в боротьбу і здобути перемогу. Варто відзначити, що на кону бою стояли пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO.

Instagram

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа.