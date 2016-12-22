Володимир Кличко отримав нагороду "Легенда боксу" від AIBA

Український боксер удостоївся такого звання від Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Наступний бій Кличко проведе 29-го квітня Братство Кличко

отримав нагороду "Легенда боксу" від Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA) на церемонії святкування 70-річчя організації.

"Для мене велика честь бути одним з перших володарів нагороди "Легенда боксу" від AIBA. Мій шлях з AIBA почався, коли мені було 14 років. Бокс дав мені багато позитивного досвіду з того часу", – сказав Кличко.

Крім Кличка, цю нагороду, яка вручалася вперше, отримали триразовий олімпійський чемпіон кубинець Фелікс Савон, француз Браім Аслум і Мері Ком з Індії.

Наступний бій Володимир Кличко проведе 29 квітня 2017 року в Лондоні на арені "Вемблі" проти Ентоні Джошуа. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який належить британцеві, а також пояс WBA Super.

Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.

Раніше повідомлялося, що переможець бою повинен буде зустрітися з кубинцем Луїсом Ортісом, який є офіційним претендентом на пояс WBA.