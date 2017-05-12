Володимир Кличко оголосить рішення по реваншу з Джошуа через кілька тижнів

Український ветеран взяв паузу на роздуми до червня.
"Думаю, розумієте, наскільки Володимир був розчарований тим, як завершився бій. Зараз він почуває себе краще, відпочиває з дружиною і дитиною у Флориді. Коли він повернеться, а це буде на початку або, найпізніше, в середині червня, буде прийнято рішення щодо наступного кроку. Це може бути або реванш, або вихід на пенсію. Вирішувати йому", - цитує Бенте Sport Arena з посиланням на BoxingScene.
29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир не став відразу робити заяв з цього приводу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ледь не побився з Ентоні Джошуа.Sport Arena