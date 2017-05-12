Володимир Кличко оголосить рішення по реваншу з Джошуа через кілька тижнів

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Український ветеран взяв паузу на роздуми до червня.

Кличко взяв час на роздуми podrobnosti.ua

Колишній чемпіон світу(64-5, 53 КО) поки не вирішив, чи відбудеться його другий бій проти володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО). Українець зробить заяву з цього приводу на початку червня, про що повідомив менеджер боксера Бернд Бенте.

"Думаю, розумієте, наскільки Володимир був розчарований тим, як завершився бій. Зараз він почуває себе краще, відпочиває з дружиною і дитиною у Флориді. Коли він повернеться, а це буде на початку або, найпізніше, в середині червня, буде прийнято рішення щодо наступного кроку. Це може бути або реванш, або вихід на пенсію. Вирішувати йому", - цитує Бенте Sport Arena з посиланням на BoxingScene.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир не став відразу робити заяв з цього приводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ледь не побився з Ентоні Джошуа.