Влітку Марлос дав попередню згоду виступати за збірну України - Маркевич

Куратор національних збірних України підтримує ідею натуралізації гравця "Шахтаря".
"Минулого літа, коли я з ним розмовляв, бразилець дав попередню згоду", - підкреслив екс-тренер "Дніпра" і "Металіста".
Маркевич працював з Марлосом в Харкові і вважає, що такий гравець стане в нагоді національній збірній.
"Якщо у людини є бажання грати за збірну України, то чому б цим не скористатися, особливо коли мова йде про такого виконавця, як Марлос. За три-чотири роки підростуть молоді українські футболісти, а зараз потрібно використовувати всі можливості для підсилення національної команди".
Нагадаємо, раніше Марлос заявив про своє бажання покинути чемпіонат України і перейти в один з європейських топ-клубів.Tribuna.com