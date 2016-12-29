Влітку Марлос дав попередню згоду виступати за збірну України - Маркевич

Куратор національних збірних України підтримує ідею натуралізації гравця "Шахтаря".

Марлос готовий отримати український паспорт ФК Шахтер

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря"ще минулого літа погодився виступати за збірну України. Про це повідомив куратор національних збірних України Мирон Маркевич.

"Минулого літа, коли я з ним розмовляв, бразилець дав попередню згоду", - підкреслив екс-тренер "Дніпра" і "Металіста".

Маркевич працював з Марлосом в Харкові і вважає, що такий гравець стане в нагоді національній збірній.

"Якщо у людини є бажання грати за збірну України, то чому б цим не скористатися, особливо коли мова йде про такого виконавця, як Марлос. За три-чотири роки підростуть молоді українські футболісти, а зараз потрібно використовувати всі можливості для підсилення національної команди".

Нагадаємо, раніше Марлос заявив про своє бажання покинути чемпіонат України і перейти в один з європейських топ-клубів.