Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги Європи

16 команд продовжують боротьбу за трофей.
Результати жеребкування
"Сельта" (Іспанія) – "Краснодар" (Росія)
АПОЕЛ (Кіпр) – "Андерлехт" (Бельгія)
"Шальке" (Німеччина) – "Боруссія" М (Німеччина)
"Ліон" (Франція) – "Рома" (Італія)
"Ростов" (Росія) – "МЮ" (Англія)
"Олімпіакос" (Греція) – "Бешикташ" (Туреччина)
"Гент" (Бельгія) – "Генк" (Бельгія)
"Копенгаген" (Данія) – "Аякс" (Голандія)
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 9 березня, зустрічі у відповідь – 16 березня. Фінал Ліги Європи пройде в Стокгольмі 24 травня.
Відзначимо, що останнім українським представником у Лізі Європи був донецький "Шахтар", проте "гірники" в 1/16 фіналу не зуміли впоратися з іспанською "Сельтою" і покинули турнір.DT.UA