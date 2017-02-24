Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги Європи

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16 команд продовжують боротьбу за трофей.

Боротьбу у турнірі продовжують 16 команд ФК Шахтер

Сьогодні, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу

Результати жеребкування

"Сельта" (Іспанія) – "Краснодар" (Росія)

АПОЕЛ (Кіпр) – "Андерлехт" (Бельгія)

"Шальке" (Німеччина) – "Боруссія" М (Німеччина)

"Ліон" (Франція) – "Рома" (Італія)

"Ростов" (Росія) – "МЮ" (Англія)

"Олімпіакос" (Греція) – "Бешикташ" (Туреччина)

"Гент" (Бельгія) – "Генк" (Бельгія)

"Копенгаген" (Данія) – "Аякс" (Голандія)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 9 березня, зустрічі у відповідь – 16 березня. Фінал Ліги Європи пройде в Стокгольмі 24 травня.

Відзначимо, що останнім українським представником у Лізі Європи був донецький "Шахтар", проте "гірники" в 1/16 фіналу не зуміли впоратися з іспанською "Сельтою" і покинули турнір.