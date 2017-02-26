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"Витязь" відмовився від гри УХЛ проти "Кременчуга"

26 лютого в 17:58

Харків'яни повідомили про переповнений лазарет, але не попросили перенесення матчу.

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"Витязь" повідомляє, що з хворобою злягли сім хокеїстів
sportarena.com
Офіційні сайти Української хокейної Ліги і "Витязя" інформують про те, що запланований на сьогодні поєдинок "Кременчуг" – "Витязь" не відбудеться через хворобу ряду гравців харківської команди.

"Витязь" повідомляє, що з хворобою злягли сім хокеїстів основної команди, а також головний тренер.

При цьому, враховуючи щільний графік чемпіонату, керівництво харківської команди не просить про перенесення гри, тому, мабуть, команді зарахують технічну поразку.

Відзначимо, що "Витязь" є аутсайдером першості, займаючи останнє місце. "Кременчуг" у свою чергу бореться за лідерство з "Донбасом".

Що стосується донецького клубу, то "Донбас" вчора, 25 лютого, обіграв "Білий Барс" з рахунком 4:2, очоливши турнірну таблицю УХЛ.

Читайте також: "Кременчуг" розгромив "Донбас" у матчі чемпіонату України з хокею

Раніше український арбітр зняв хокейний матч камерою зі свого шолома.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги хокей Донбас Кременчуг Витязь
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