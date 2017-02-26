"Витязь" відмовився від гри УХЛ проти "Кременчуга"

Харків'яни повідомили про переповнений лазарет, але не попросили перенесення матчу.
"Витязь" повідомляє, що з хворобою злягли сім хокеїстів основної команди, а також головний тренер.
При цьому, враховуючи щільний графік чемпіонату, керівництво харківської команди не просить про перенесення гри, тому, мабуть, команді зарахують технічну поразку.
Відзначимо, що "Витязь" є аутсайдером першості, займаючи останнє місце. "Кременчуг" у свою чергу бореться за лідерство з "Донбасом".
Що стосується донецького клубу, то "Донбас" вчора, 25 лютого, обіграв "Білий Барс" з рахунком 4:2, очоливши турнірну таблицю УХЛ.
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