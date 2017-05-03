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Віталій Кличко назвав бій з Джошуа найкращим у кар'єрі брата

3 травня в 10:15

Екс-чемпіон світу і мер Києва Віталій Кличко задоволений виступом Володимира.

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Віталій Кличко підтримає будь-яке рішення брата про майбутнє
facebook.com/KlitschkoOfficial
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував поразку свого брата в минулому бою, який відбувся в Лондоні проти Ентоні Джошуа.

"Я дуже пишаюся своїм братом. Це був найкращий бій в його кар'єрі. На жаль, результат не порадував нас, але не можу сказати, що Володимир занадто старий у 41 рік. Він був дуже швидкий на ногах і виглядав просто чудово. Часом я бачив, що він перевершує Джошуа, який молодше на 14 років", - цитує Кличка-старшого Sport Arena з посиланням на Bild.

"Незалежно від того, що вирішить Володимир щодо свого майбутнього в спорті, я буду в повній мірі підтримувати його".

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутував Володимира Кличка (64-5, 53 КО) в одинадцятому раунді. В середині бою британець пережив важкий нокдаун, але в підсумку зумів повернутися в боротьбу і здобути перемогу. Варто відзначити, що на кону стояли пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO.

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Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа.

За матеріалами: Bild.de , Sport Arena ,
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Теги Кличко Джошуа бокс бій
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