Віталій Кличко назвав бій з Джошуа найкращим у кар'єрі брата

Екс-чемпіон світу і мер Києва Віталій Кличко задоволений виступом Володимира.

Віталій Кличко підтримає будь-яке рішення брата про майбутнє facebook.com/KlitschkoOfficial

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував, який відбувся в Лондоні проти Ентоні Джошуа.

"Я дуже пишаюся своїм братом. Це був найкращий бій в його кар'єрі. На жаль, результат не порадував нас, але не можу сказати, що Володимир занадто старий у 41 рік. Він був дуже швидкий на ногах і виглядав просто чудово. Часом я бачив, що він перевершує Джошуа, який молодше на 14 років", - цитує Кличка-старшого Sport Arena з посиланням на Bild.

"Незалежно від того, що вирішить Володимир щодо свого майбутнього в спорті, я буду в повній мірі підтримувати його".

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутував Володимира Кличка (64-5, 53 КО) в одинадцятому раунді. В середині бою британець пережив важкий нокдаун, але в підсумку зумів повернутися в боротьбу і здобути перемогу. Варто відзначити, що на кону стояли пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа.