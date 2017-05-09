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Віталій Кличко ледь не побився з Джошуа – промоутер

9 травня в 19:04

Після бою міг спалахнути конфлікт.

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Віталій Кличко відштовхнув Джошуа
The Sun
Новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) майже вступив у бійку зі старшим братом Володимира Кличка (64-5, 53 КО) Віталієм.

"Джошуа був дуже втомлений, він підійшов до Володимира і говорив про бій, а Віталій стояв поруч і говорив: "Добре, добре", - говорить промоутер Джошуа Едді Хирн.

За його ж словами, Кличко-старший потім відштовхнув Джошуа, а британець в нецензурній формі розповів опоненту, як далеко йому варто піти.

Нагадаємо, 29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутував Володимира Кличка (64-5, 53 КО) в одинадцятому раунді.

У середині бою британець пережив важкий нокдаун, але в підсумку зумів повернутися в боротьбу і здобути перемогу. Варто відзначити, що на кону стояли пояса чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO.

Відразу після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир поки не робив заяв з цього приводу.

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Раніше повідомлялося, що реванш Джошуа і Кличка може пройти в Китаї.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Кличко бокс Україна
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