Верняєв став найкращим спортсменом квітня в Україні

Гімнаст яскраво виступив на чемпіонаті Європи.
Найкращим тренером став особистий наставник гімнаста Геннадій Сартинський.
У квітні Верняєв успішно виступив на чемпіонаті Європи в румунській Клуж-Напоці, де зумів взяти два "золота" - в індивідуальному багатоборстві та на брусах, а також зайняти третє місце в опорному стрибку. Крім того, українець встиг завоювати золоту медаль у багатоборстві на етапі Кубка світу в Лондоні і виграти світовий залік.
Це вже дев'ята нагорода в кар'єрі Верняєва від НОК України. За цим показником гімнаст зрівнявся з фехтувальницею Ольгою Харлан.
Нагадаємо, раніше Олег Верняєв був визнаний "Спортсменом року" в Україні.НОК України