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Верняєв став найкращим спортсменом квітня в Україні

3 травня в 12:43

Гімнаст яскраво виступив на чемпіонаті Європи.

Верняев
Верняєв виграв чергову нагороду від НОК
НОК України
Національний олімпійський комітет України визнав гімнаста Олега Верняєва найкращим спортсменом за підсумками квітня. Про це повідомив офіційний сайт НОК.

Найкращим тренером став особистий наставник гімнаста Геннадій Сартинський.

У квітні Верняєв успішно виступив на чемпіонаті Європи в румунській Клуж-Напоці, де зумів взяти два "золота" - в індивідуальному багатоборстві та на брусах, а також зайняти третє місце в опорному стрибку. Крім того, українець встиг завоювати золоту медаль у багатоборстві на етапі Кубка світу в Лондоні і виграти світовий залік.

Це вже дев'ята нагорода в кар'єрі Верняєва від НОК України. За цим показником гімнаст зрівнявся з фехтувальницею Ольгою Харлан.

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Нагадаємо, раніше Олег Верняєв був визнаний "Спортсменом року" в Україні.

За матеріалами: НОК України
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