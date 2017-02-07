Верховна Рада прийняла закон про антидопінговий контроль в спорті

Закон був прийнятий у другому читанні і в цілому.

233 депутати проголосували "за" Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив, що Верховна Рада України прийняла закон про

"За – 233. Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон про антидопінговий контроль в спорті. Завдяки прийняттю цього закону, Україна повністю виконала взяті на себе зобов'язання перед Світовим антидопінговим агентством (WADA)", - написав Жданов

"Тут ми на кілька порядків випереджаємо Росію і маємо повне право позиціонувати себе як європейську державу, яка веде боротьбу з допінгом разом з усім світом – за цими же принципами і стандартами".

Нагадаємо, що раніше Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) отримала копію листа від Міжнародної асоціації легкоатических федерацій (IAAF), яке було направлено Голові Верховної Ради України Андрію Парубію з попередженням про можливі санкції за відсутність гарантій реалізації національної програми допінг-контролю.

Варто відзначити, що антидопінгова лабораторія в Україні немає акредитації Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).