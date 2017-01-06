Валентина Семеренко виступить на наступному етапі Кубка світу в Рупольдінгу

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Українська біатлоністка відновилася після травми.

Семеренко пропустила початок сезону через травму chaspik.spb.ru

Чемпіонка світу 2015 року з біатлонувиступить на наступному етапі Кубка світу в Рупольдінгу. Про це повідомив коментатор "UA:Перший" Андрій Столярчук під час трансляції чоловічого спринту в Оберхофі.

Змагання в Рупольдингу стартують 12 січня. Нагадаємо, Семеренко пропустила початок сезону через травму. Ще в серпні повідомлялося, що Семеренко пропустить весь сезон "через проблеми зі здоров'ям", проте ситуація виявилася не такою критичною.

Варто відзначити, що за підсумками 2015 року Валентина Семеренко була визнана найкращою спортсменкою України разом з борцем Жаном Беленюком, який також став чемпіоном світу.

Валентина обійшла своїх конкуренток у номінації бронзову призерку чемпіонату світу з маунтенбайку Яну Беломоіну, а також представницю боротьби Юлію Ткач, яка завоювала бронзу на чемпіонаті світу.

Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.