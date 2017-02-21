Усик і Гвоздик провели спільний спаринг

Обидва боксери активно готуються до своїх наступних поєдинків.
Нагадаємо, що зараз Олександр Гвоздик, Олександр Усик і Василь Ломаченко перебувають у тренувальному таборі в Каліфорнії.
Гвоздик проведе свій наступний бій 8-го квітня проти кубинця Юніески Гонсалеса (18-2, 14 КО) в андеркате бою Василя Ломаченка (7-1, 5 КО) і Джейсона Соси (20-1-4, 15 КО), який є володарем титулу регулярного чемпіона WBA в другій напівлегкій вазі.
Що ж стосується Усика, то сам боксер раніше заявив про те, що його наступним суперником повинен стати Майкл Хантер.
Раніше Усик відмовився від американського тренера на користь Ломаченка-старшого.XSport.ua