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Усик і Гвоздик провели спільний спаринг

21 лютого в 18:07

Обидва боксери активно готуються до своїх наступних поєдинків.

Усик
Наступним суперником Усика стане Майкл Хантер
K2 Promotions
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (12-0, 10 КО), а також чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик (11-0, 10 КО) провели спаринг під час тренувального табору в Каліфорнії. Про це повідомив менеджер боксерів Егіс Климас в своєму Instagram.

Нагадаємо, що зараз Олександр Гвоздик, Олександр Усик і Василь Ломаченко перебувають у тренувальному таборі в Каліфорнії.

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Instagram

Гвоздик проведе свій наступний бій 8-го квітня проти кубинця Юніески Гонсалеса (18-2, 14 КО) в андеркате бою Василя Ломаченка (7-1, 5 КО) і Джейсона Соси (20-1-4, 15 КО), який є володарем титулу регулярного чемпіона WBA в другій напівлегкій вазі.

Що ж стосується Усика, то сам боксер раніше заявив про те, що його наступним суперником повинен стати Майкл Хантер.

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Раніше Усик відмовився від американського тренера на користь Ломаченка-старшого.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Усик Гвоздик бокс спаринг
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