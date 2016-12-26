Усик готовий битися з російським чемпіоном Гассієвим

Українець може поборотися за другий чемпіонський титул.

Усик готовий битися з російським чемпіоном К2 Promotions

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (11-0, 10 КО) позитивно дивиться на можливість провести поєдинок(24-0, 17 КО).

Раніше стало відомо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 18 березня 2017 року в Нью-Йорку, а суперником українця може стати саме Гассієв.

"Бій з Беллью неможливий, оскільки він буде битися з Девідом Хеєм. Денису Лебедєву потрібно захищати пояс проти офіційного претендента (переможця бою Шуменов проти Дортікоса - прим.). А що стосується Мурата Гассієва, якщо промоутери домовляться, я б із задоволенням провів такий бій", - сказав Усик в ефірі телеканалу "Інтер".

В ніч на 18 грудня в американському Інглвуді відбувся вечір боксу, в рамках якого Олександр Усик здобув перемогу над південноафриканцем Табісо Мчуну і успішно захистив свій пояс, дебютувавши на ринзі США. Мурат Гассієв відібрав чемпіонський пояс 3 грудня у співвітчизника Дениса Лебедєва, здобувши перемогу розділеним рішенням суддів.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк повідомив, що в плани Усика на 2017-й рік входить бій в Україні, який може відбутися влітку.